NTT東日本グループのNTT Landscapeは7月1日、北海道むかわ町にトレーラーハウスを活用したスマートホテル「LsHotel むかわ」をオープンする。同社は、キャンプ場運営やアウトドア研修、DX推進、トレーラーハウス活用事業を営むが、トレーラーハウス活用したホテルの運用は初となる。むかわ町にオープンする「LsHotel むかわ」は、道の駅の複合施設「むかわ温泉四季の館」の敷地内に、トレーラーハウス5棟を設置。同社では、「LsHot