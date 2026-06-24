「強力に痩せる」と話題のマンジャロ(チルゼパチド)ですが、日本では2型糖尿病の治療薬としてのみ承認されており、糖尿病のない方が痩身目的で使うことは適応外使用です。日本医師会や厚生労働省も繰り返し注意を促しています。今回のテーマは「マンジャロを安易に使用した場合の健康リスク」です。最も多い副作用は消化器症状もっとも高頻度で報告されているのが、吐き気や嘔吐、下痢、便秘、腹痛といった消化器症状です。これは