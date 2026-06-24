マンションリサーチは、東京都中央区・江東区湾岸エリアの中古マンションの市場変化について5月29日に発表した。調査では、2021年1月から2026年5月25日までの期間に公開された中古マンションの売り出し情報21,264件を収集し、統計処理を行った上で分析・集計している。湾岸エリア：シンボリックマンション在庫推移東京都の湾岸エリアでは、ここ数年にわたり中古マンション価格が急激な高騰を続けてきた。特に晴海・勝どき・豊洲・