海上自衛隊下関基地隊が4月上旬、ある“機械”の名前を公式Xで募集したところ、予想以上の応募が殺到。そしてついに名前が決定! 抜群のネーミングセンスがSNSで話題となっているんです(笑)。今回採用された名前は、「刈りメロ」「特牛(こっとい)」「えびら」「マルガリー太」の4つ。さて、何の機械に付けられた名前か分かりますか? ちなみに「ま〇お」や「た〇よ」も人気だったとか。正解は……、こちらです!皆さん長らくお待たせ