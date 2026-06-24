フライングタイガーは、ぬいぐるみやフィギュアのディスプレイに活躍する「推し活アイテム」全3種を、6月19日より販売を開始した。カプセルトイやブラインドトイの人気拡大により、推し活の楽しみ方として「集める」だけでなく「飾る」「見せる」が注目される昨今、このトレンドにフィットするアイテムとして、フライングタイガーならではのカラーリングと使いやすい設計の「コレクションボックス」「キーチェーンポーチ」を提案す