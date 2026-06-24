「SEALOOK 2nd season」がテレ東で放送決定！ かわいいアザラシたちの日常を再びお届けします！ ©MILLION VOLT, The Pinkfong Company. All Rights Reserved. 初回7月24日（金）深夜2時8分スタート 2話からは毎週金曜深夜 1時53分～放送 テレ東系列にて2025年10月～2026年3月の朝に放送していた「SEALOOK」。地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞ