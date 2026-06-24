6月は国民の祝日がなく、一年のうちで唯一、平日休みが存在しない月です。5月前半のGWを過ぎると、7月の第3月曜日である「海の日」までおよそ2カ月半にわたり祝日がない計算になるため、疲労が蓄積しだす6月に「有給休暇を取りたいなぁ……」と考える人も少なくないでしょう。有給休暇は働く人に認められた権利であり、近年は企業側も取得を推進する動きを強めています。一方で、制度として利用できる環境が整いつつあるにもかかわ