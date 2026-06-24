ブックリスタが運営する推し活研究部(おしけん!)は2026年6月19日、推しのいるユーザーを対象に実施したスマートフォンの利用実態やこだわりに関する「推し活ユーザーのスマホ事情に関する調査」の結果を発表した。本調査は2025年9月25日〜29日の期間、推し活をしている全国のユーザー275人を対象に、推し活アプリOshibanaでのオンラインアンケートにて実施された。スマホのここ、なんて呼ぶ?○スマホ画面の呼び方は全年代で壁紙が