ギタリストのSAKIが、2026年6月24日(水)にメジャーデビューアルバム『PLUVIA』をリリースした。2024年に本格的にソロ活動を開始して以来、その超絶なギターテクニックを武器に楽曲配信、初のツアーを開催する傍ら、Like-an-Angelのギタリストとしても活躍を続けるSAKI。満を持して発表されるフルアルバムの今作は、自身のストーリーを想起させる表題曲に始まり、ハードに壮大なサウンドスケープを描く「Dezerted Zygos」、疾走する