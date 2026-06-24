2050年の渋谷を舞台にした近未来 SFオリジナルアニメーション『レベルロボチカ』の制作が決定。あわせて、本作のストーリー原案とキャラクター原案を手掛けたMika Pikazoより、描きおろしビジュアルとコメントが到着した。【写真】『世界最強の魔女、始めました』10月アニメ化決定＆超特報解禁『レベルロボチカ』は、ディズニーとのコラボ『Disney Collection by Mika Pikazo』や、任天堂 RPG『ファイアーエムブレム エンゲー