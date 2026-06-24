咲妃みゆ、山路和弘、中山翔貴が出演するKAAT神奈川芸術劇場プロデュース『スカイライト Skylight』が、神奈川・KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオにて2027年1月20日〜31日、兵庫・神戸文化ホール 中ホールにて同年2月上旬に上演されることが決定。スタッフ・キャストからコメントが到着した。【写真】咲妃みゆ、周りを温かく包む笑顔がかわいい！本作は、イギリスの劇作家・デヴィッド・ヘアによる作品で、かつて不倫関係にあっ