トム・クルーズが主演するアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作『DIGGER／ディガー』より、トムの華麗なる45年のキャリアをたどる予告映像が到着。トム演じるディガーの姿をとらえたトリプルティザーポスターも解禁された。【動画】トム・クルーズのキャリアをたどる！映画『DIGGER／ディガー』予告「トム・クルーズ45年の軌跡編」『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）、『レヴェナント：蘇えり