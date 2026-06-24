メ～テレ（名古屋テレビ） 2月に閉店した旧名鉄百貨店の地下でにぎわいを取り戻すため和菓子店などの営業が始まりました。 旧名鉄百貨店の地下にオープンした「エムズルリエ名古屋」には名鉄百貨店で営業していた「青柳総本家」や「坂角総本舗」など10店舗が並びます。 オープンを記念した限定商品も販売していて多くの人が買い求めていました。 また、地下1階には、スーパーマー