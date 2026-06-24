バレーボール女子日本代表のエース・佐藤淑乃（２４）の撮影ショットが反響を呼んでいる。佐藤のスタッフ公式インスタグラムが２４日までに更新。「ＮＥＷカット公開」とし、雰囲気をガラリと変えたモデル姿がアップ。金髪のロングヘアを下ろし、グレーのジャケットとパンツのセットアップを着用したマニッシュなコーデだ。１７８センチの佐藤がポケットに手を入れ、座るポーズはモデルのよう。フォロワーは「カッコイイ〜」