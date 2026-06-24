日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２４日、サッカー北中米Ｗ杯に出場中の日本代表について報じた。番組では日本時間２４日午前１時ごろから米テネシー州ナッシュビルの拠点で日本代表が練習する模様を映像で紹介。初戦のオランダ戦で左膝を負傷し途中交代したＭＦ久保建英は姿を見せず、また同２６日に米テキサス州ダラスで行われるスウェーデン戦に久保は帯同せず、練習拠点でリカ