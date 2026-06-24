現在開催中のサッカーワールドカップ・北中米大会1次リーグの日本代表戦で解説を務めた元日本代表の本田圭佑さんが、Xで「日本の決勝トーナメント進出条件」を説明し、話題を集めている。「もう相手は今日ガクポや」「イケイケドンドン」本田さんは15日に行われたオランダ戦で、解説を担当した。オランダの背番号11番、コーディ・ガクポ選手を警戒し「11番がねー、もう、めっちゃうざいんすよ」「もう相手は今日ガクポや。1にガク