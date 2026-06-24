お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤(57)が24日、インスタグラムを更新し、長女の誕生日を祝福した。妻でタレントの渡辺満里奈(55)とともに家族4人の写真を投稿し、幸せオーラが漂っている。 【写真】家族そろって仲良しショット幾つになっても親バカです 名倉は「今日24日は娘の16歳の誕生日娘が今日いないので、早めの誕生日をお祝いしましたまだまだ、生意気な所もあるけど、これからも人に優しく素敵