元メジャーリーガーの佐々木主浩氏の妻で元女優の榎本加奈子さんが22日、自身のインスタグラムを更新。愛馬と再会したことを報告した。 【写真】透明感どうかしてる愛馬にやさしい笑みを向ける姿に眼福 「シュヴァルグランに会ってきました」と投稿。同馬は夫で横浜ベイスターズ(現DeNA)、米大リーグのシアトル・マリナーズで抑え投手として名をはせた「大魔神」こと佐々木氏の所有馬