ロナウド氏が決勝トーナメントを展望FIFA北中米ワールドカップ（W杯）も、各国が2試合を消化してグループステージ突破を決めた国、敗退が決まった国も出てきた。参加国が32か国から48か国に増加し、32か国が進む決勝ラウンドについての話題も多くなってきたなか、「ESPN」では2002年日韓W杯優勝の立役者となった元ブラジル代表FWロナウド氏が、ラウンド32でブラジルは「日本か、スウェーデンと戦いたい」と語ったと伝えている。