アルジェリア戦後に公開された「リスペクト」FIFA北中米ワールドカップ（W杯）で、初出場を果たしたヨルダン代表が見せた“ピッチ外の振る舞い”が世界中で大きな反響を呼んでいる。現地6月22日に行われたグループリーグJ組のアルジェリア戦後、彼らが去った後の控室の様子を国際サッカー連盟（FIFA）が公開。「究極のリスペクト」と称賛の言葉を贈っている。まるで最初から誰もいなかったかのようだった。完璧に清掃されてい