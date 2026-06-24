ブラジル代表はグループステージ第3戦でスコットランドと対戦へブラジル代表FWネイマールは、現地時間6月24日に行われるワールドカップ（W杯）グループC第3戦のスコットランド戦でメンバー入りする見通しとなった。ブラジルメディアは、「約3年ぶりに代表戦のメンバーに名を連ねる」と伝えている。ネイマールが最後にブラジル代表としてプレーしたのは、2023年10月17日に行われたW杯予選のウルグアイ代表戦だった。ブラジル代