当時19歳の少年に特殊詐欺でだましとった現金を口座から引き出す、いわゆる「出し子」の仕事を案内したとして、リクルーターとみられる男女2人が逮捕されました。警察によりますと、村山勝哉容疑者と小園琉依愛容疑者は去年、当時19歳の少年に特殊詐欺の出し子の仕事を案内した疑いがもたれています。村山容疑者は茨城県内の飲食店で知人から紹介された少年に「覚悟あるの」などと意思確認をして、その後、SNSで出し子の業務を案内