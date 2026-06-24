◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は日本時間24日、各グループの第2節が行われ、全チーム2戦目までが終了しました。今大会アジア勢で9チームが出場。大会序盤は、開幕から6試合連続負けなしと、奮闘をみせましたが、第2節は、強豪国の壁に阻まれる苦しい戦いが続きました。A組の韓国はメキシコの堅い守備を崩せず、守備のミスから失点して0-1で惜敗。B