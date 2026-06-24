俳優の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するテレビ朝日系連続ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（毎週水曜後9：00／7月22日スタート）に、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市らメインキャスト陣が続投することが発表されているなか、新しいレギュラーキャストが登場することが決定した。【画像】豪華すぎるキャストが並ぶ『大追跡』Season２メインビジュアル昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年