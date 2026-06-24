23日、沖縄県糸満市の平和祈念公園にて「沖縄全戦没者追悼式」が行われた。これは沖縄戦をはじめとする第二次世界大戦の犠牲者を追悼する日と定められており、追悼式が1962年から毎年行われている。 追悼式には毎年、内閣総理大臣が来賓として出席しており、高市早苗総理は今回、初の出席となった。 だが、高市総理のあいさつがはじまると、出席していた一部の参加者から「戦争反対」「九条を守れ」といったヤジが飛び、一部の