皇室典範の改正案が、今月中にも国会へ出される。 10日、衆参両院の正副議長4人が与野党13党派と開いた全体会議で、「立法府の総意」が正式に決定した。その内容は女性皇族が結婚後も皇族身分を維持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の、「いずれも了とする」という一言に尽きる。 皇室典範改正は進むのか…万世一系は血のつながりだけではなく「皇統を守り続けてきた日本の歴史」 この文書はその日のう