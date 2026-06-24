◇ナ・リーグカブス9-6メッツ（2026年6月23日ニューヨーク）そのプレーを誰も責めることはできない。「瞬時」に起きた動きには、理屈上全く問題のない正当なジャッジが下された。メッツ本拠地でのカブス戦。7-2でカブスリードの7回1死一塁で、一塁走者のPCA（ピート・クロー・アームストロング）が3番打者ブッシュの四球で二進。そのときに盗塁を仕掛けていたとあり、ヘッドスライディングで二塁に滑り込んだ。だが