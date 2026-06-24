俳優の要潤（45）が22日、Xを更新。起床直後、号泣したことを明かした。要は「パパへ」と手書きで書かれた小さな手紙を手で持った写真を掲載。「朝起きたら枕元にあった。とりあえず泣いた」と記し、「#父の日」とハッシュタグを添えた。この投稿に対し「愛されぱぱ〜これは泣いちゃいますね」「泣けますね」「泣いちゃう」「泣きますよね！わかります！子供からの手紙はどんな映画よりも泣けます」「素敵〜」「私は見るだけで涙