お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、23日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）に出演。現在見ているバラエティー番組について語った。午前3時に起床するという木梨は「朝たっぷり時間あるからね。今日の大谷さん見ちゃおう。相撲見ちゃおうって」とワクワクした表情。「バラエティーも早送りで、朝」と録画したバラエティー番組も早朝に見ていると語った。若槻千夏が「今バラエテ