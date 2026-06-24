犬が臭う主な原因とは？ 犬から発生する独特な犬臭は、犬の皮脂や体臭が主な原因です。犬は汗をかきにくい動物ですが、皮脂は分泌しています。皮脂が被毛に付着することで雑菌が繁殖し、独特の臭いにつながっているケースが多いです。 他にも歯石や歯周病による口臭や耳の汚れ、さらに犬の臭いが染み付いたベッドやカーペットが臭いの発生源になっていることも少なくありません。 犬臭が強くなりやすい犬