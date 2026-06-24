値上げ続出のアウトドアギアも、10年たっても現役なら値上げ幅は誤差の範囲。心が踊るデザインや技術を備えたギアだって、使用頻度が高ければ、よりオトク度が増す！＊＊＊刻々と環境が変わる自然の中で使うものだから、アウトドアギアには一定の耐久性がないと製品としての価値はない。ある程度軽いことも重要だし、マルチに使えるなら荷物量を抑えられて足取りが軽くなる。ところが汎用性が高いものは特化型ほど使い勝手