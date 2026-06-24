ライフコーポレーションとオタフクソースは、東京都立大学の学生が考案したお好み焼レシピを、惣菜として販売する取り組みを進めている。都立大経済経営学部の峯尾ゼミに所属する3チームがオタフクの商品を使ったメニューを開発。ライフの公式アプリで人気投票を行い、優勝したレシピは商品化の上、首都圏の店舗で販売する予定。投票は6月28日まで。今回は「お好み焼きぶりとー」「ハーフ＆ハーフお好み焼き」「おこせん」の