ローソンは6月12日、トーハンと連携した書店併設店舗「LAWSONマチの本屋さん」として、「ローソン泉緑園四丁目店」（横浜市泉区緑園）をオープンした。書店のない地域への出店で、約8000タイトルの書籍・雑誌を取り扱う。同店舗では弁当やおにぎり、デザート、ベーカリー、飲料などの通常のコンビニ商品に加え、雑誌、コミック、絵本、文庫、小説、ビジネス書、新書など幅広い書籍を展開する。売場面積は約364.97?（約110坪）