コンエアージャパンは、同社が展開するキッチン家電ブランド「Cuisinart（クイジナート）」より、自宅でソフトクリームやフローズンドリンクが作れる『フローズンドリンク ＆ ソフトクリームメーカー（ICE-200J）』を、7月上旬にクイジナート公式オンラインストアで発売することを発表した。価格は4万9500円（税込）。 【画像あり】一度で8人分を用意、6種類のモー