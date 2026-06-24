スイス・インターナショナル・エアラインズは、チューリッヒ〜ドバイ線の運休を10月24日まで延長する。運航上の理由によるものとしている。一方、インド路線の強い需要に対応するため、チューリッヒ〜デリー線の増便を、夏スケジュール終了日の10月24日まで継続する。通常の1日1往復に加え、エアバスA330型機を使用して同1往復を増便する。欠航便の予約客に対しては、変更や払い戻しを案内する。■ダイヤLX146チューリッヒ（12：