タイ国際航空は、日本発アムステルダム行きの特別運賃を、7月31日まで販売する。札幌/千歳・東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着に設定があり、往復最低運賃は220,670円から。片道運賃の設定もある。搭乗期間は7月1日から31日までと9月1日から11月30日まで。変更や払い戻し不可、途中降機は一部予約クラスのみ可。予約クラスは「V/W」。バンコク/スワンナプーム〜アムステルダム線は、7月1日に開設する。バン