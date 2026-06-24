１０代の女性を車に乗せて連れ回し監禁したとして、２３歳の男が逮捕されました。男は容疑を認めています。 【写真を見る】監禁容疑で住居・職業不詳の男(23)を逮捕10代女性を車に乗せ、逃げられないように走行（山形） 監禁の疑いで逮捕されたのは、住居と職業がいずれも不詳で２３歳の男です。 警察によりますと男はおとといの午後９時半ごろから午後１０時半ごろにかけて、村山地方に住む１０代の女性を車に乗せ監禁した疑