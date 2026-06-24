新庄市によりますと、きょう午前１１時１９分ごろ、東北農林専門職大学附属農林大学校の敷地内でクマ１頭が目撃されました。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市がパトロールを実施し、注意を呼びかけています。