DJI JAPANは23日、小型ジンバルカメラの新製品「DJI Osmo Pocket 4P」のティザー映像を公開し、6月29日21時に日本国内で正式発表および発売するとアナウンスした。同シリーズとして初めてデュアルカメラシステムを搭載する。 DJI Osmo Pocket 4Pは、コンパクトな筐体に2つのカメラを搭載した「デュアルレンズシネマティックポケットジンバルカメラ」。明暗差の表現幅を示すダイナミックレンジは17ストップを