日本代表の若きFW後藤啓介（21歳）は、長友佑都の言葉を「ありがたい」と受け止めていた。日本サッカー協会が公開した『Team Cam』では、チュニジア戦前のミーティングで長友がチームメイトへ熱いメッセージを送る場面が収められている。そのなかで長友は、オランダ戦でピッチに立たなかった選手たちの貢献にも言及。ベンチから大声で仲間を鼓舞していた後藤についても、以下のように評していた。「（後藤）啓介なんか、若い