俳優の平愛梨さんは6月23日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー日本代表の長友佑都選手をモチーフにしたネイルアートを公開しました。【写真】平愛梨が夫モチーフのネイルを披露夫モチーフのW杯ネイルを披露平愛梨さんは「わたしのネイル私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた嬉しすぎる」とつづり、写真を3枚載せています。写真には、サッカーボールやトロフィー、ハー