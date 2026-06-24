フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは6月23日、自身のInstagramを更新。スキンケアブランドのイベントに参加した際の様子を公開しました。【写真】本田紗来の圧倒的な美脚白コーデでイベントに参加本田さんは「ラ ロッシュ ポゼのイベントに参加してきました夏を感じられる世界観で、実際に商品を試せたり、チャーム作りも体験できてとっても幸せな時間でした」とつづり、写真を7枚載せています。1枚目は、ブルーを