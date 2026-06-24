ニベア花王は、24年連続売上No.1（インテージ SRI＋ ボディケア市場 2002年1月〜2025年12月 ニベアブランド（累計売上金額））ボディケアブランド ニベアボディから、ボディの肌の角質オフと保湿を同時に叶える2in1美容スクラブ「ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ」＜お風呂で洗い流すタイプ＞を8月29日に発売する。ニベア花王の調査（昨年8月 ニベア花王調べ 20〜50代女性 n＝1065）によると、20〜30代の