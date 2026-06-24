「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」亀田製菓は、「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」を全国のスーパーマーケットで、「35g ハッピーターン 激辛って幸せ」を全国のコンビニエンスストアで、7月6日から7月末までの期間限定で発売する。「71g ハッピーターン 辛いって幸せ」は、あまじょっぱい「ハッピーパウダー」で人気の「ハッピーターン」に「辛旨パウダー」をまとわせた、辛いのに旨くて手がとまらない、夏限定の特別なハッ