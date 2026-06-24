花王は9月4日、カネボウ化粧品のグローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、年齢を重ねることを“成長”と捉え、美しさを更新していくプログレスケア第2弾として、美容乳液「カネボウ リプレニッシング チャームズ」（本体・レフィル）、およびクリーム「カネボウ リペアリング エナジーズ」【医薬部外品】（本体・レフィル）を発売する。美ではなく、希望を発信する「KANEBO」は、エイジングを単なる老化ではな