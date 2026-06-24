今秋に愛知県を中心に開かれるアジア競技大会・アジアパラ競技大会（読売新聞社協賛）では、大会結果の記事をＡＩ（人工知能）で作成する仕事を任された会社がある。障害のある当事者が主体の特例子会社「日揮パラレルテクノロジーズ」（横浜市）だ。担当者らに話を聞いた。（杉本奏）大会結果を集約大会結果の記事を作成するのは、２０２１年に設立されたばかりの、プラント大手「日揮ホールディングス」（ＨＤ）の特例子会社