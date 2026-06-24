神戸市のマンションで、冷凍庫から切断された男性の遺体が見つかった事件で、逮捕された元妻は、男性が死亡したとみられる時期の約1年後に離婚していたことがわかりました。 6月23日、死体遺棄の疑いで逮捕された神戸市中央区の無職・望月亜紀容疑者（50）は、2012年ごろから6月20日にかけて夫だった西口豊さんの遺体を遺棄した疑いが持たれています。 調べに対し、望月容疑者は「私がやったことで間違いありません。ひどいこと