北朝鮮が海軍の核武装化を掲げる新型駆逐艦を就役させました。金正恩総書記は「核武力の多角的な運用を実現する」と述べ、海軍力の強化を強調しています。北朝鮮メディアは23日、北朝鮮西部の港で5000トン級の新型駆逐艦「崔賢」の就役式が開かれ、朝鮮半島西部の黄海を管轄する艦隊に配備されると伝えました。式典には金総書記が出席し、「核武力の多角的かつ効果的な運用を実現する」と述べ、海軍の核武装化を進める考えを強調し