原発の審査制度の見直しを議論した原子力規制委員会の定例会合＝24日午前、東京都港区原子力規制委員会は24日の定例会合で、原発の審査制度の見直しに向けた方向性を明らかにした。施設設計の審査を始める前に、地震や津波など自然災害の想定に関する一部審査を進め「認定」する仕組みを検討する。議論が長期化傾向にある災害想定の評価を先に固めることで、審査の効率化や迅速化につなげる狙い。現在、新規制基準への適合性を