【ボストン（米マサチューセッツ州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｋ組はポルトガル（世界ランキング５位）がウズベキスタン（同５０位）に大勝した。Ｌ組はイングランド（同４位）とガーナ（同７３位）が無得点のドロー。クロアチア（同１１位）はパナマ（同３４位）を下し、２敗のパナマは１次リーグ敗退が決まった。（世界ランキングは１１日時点